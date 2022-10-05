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Yasemin Szawlowski kimdir? Yasemin Szawlowski kaç yaşında, nereli?

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Yasemin Szawlowski kimdir? Yasemin Szawlowski kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Yasemin Szawlowski kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Yasemin Szawlowski kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Yasemin Szawlowski kimdir? Yasemin Szawlowski kaç yaşında, nereli?

Yasemin Szawlowski 29 Eylül 1992 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Boran Kuzum ile ilişkisiyle adından söz ettiren Yasemin Szawlowski kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Yasemin Szawlowski kimdir? Yasemin Szawlowski kaç yaşında, nereli? Yasemin Szawlowski biyografisi! Detaylar haberimizdedir

YASEMİN SZAWLOWSKİ KİMDİR?

Yasemin Szawlowski, 29 Eylül 1992 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Aslen Polonyalı olan Yasemin Szawloski, 3 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmışlardır. Yasemin Szawlowski'nin annesi Türk'tür, babası Polonya asıllı İngiliz'dir. Büyük Sürgün Kafkasya dizisiyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. Vatanım Sensin, Mucize Doktor dizilerinde rol alan Szawlowski son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol almıştır. Yasemin Szawlowski meslektaşı Boran Kuzum ile aşk yaşamaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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