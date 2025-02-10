Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok şehirde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul'da da aralıklarla kar yağışı görülüyor. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı yarın okullar yok mu (Valilik Açıklamaları)?

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

ORDU:

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM'un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor." denildi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkilil olabileceği belirtildi.