Haberler

Yargıtay: Parçalı İzin Haklı Fesih Sebebi Değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin kendi talebiyle 10 günden kısa süreler halinde kullandığı yıllık izinlerin, tek başına iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine gerekçe olamayacağına karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin kendi talebi ve rızasıyla 10 günden kısa süreler halinde kullandığı yıllık izinlerin, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek için tek başına yeterli olmadığına hükmetti. Karar, işçinin yıllık iznini parçalı kullanmasının işverene haklı fesih imkanı tanımadığını ortaya koyuyor.

Daireye göre, iznin işçinin isteğiyle bölünmesi ve her parçanın 10 günden kısa olması durumunda, sözleşmenin feshi için geçerli bir sebep oluşmuyor. Bu nedenle işverenin bu gerekçeyle yaptığı fesih haklı nedene dayanmış sayılmayacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte ortaya çıkan rakam
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım

Vatandaşın cevabını duyunca şoke oldu: Görevden alacağım
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Ahbap soruşturmasında 5. dalga! 53 kişi için operasyon yapıldı, nakit çekilen para inanılmaz

İtirafçılar konuştu, 5. dalga geldi! Nakit çekilen para inanılmaz
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın