Zeytinyağlı Yaprak Sarması tarifi! Masterchef Yaprak Sarması nedir, nasıl yapılır? Yaprak Sarması için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 30 Eylül yarışmasında şefler tarafından Yaprak Sarması yapılması istendi. Peki Masterchef Yaprak Sarması nasıl yapılır? Yaprak Sarması için gerekli malzemeler nelerdir? Yaprak Sarması yemek tarifi! Yaprak Sarması nasıl yapılır? Yaprak Sarması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yaprak Sarması tarifi oldu. Peki en güzel Yaprak Sarması yemek tarifi nasıldır? Yaprak Sarması yemeği nasıl yapılır? Yaprak Sarması için gerekli malzemeler nelerdir? Yaprak Sarması nasıl yapılır? Yaprak Sarması için gerekenler neler?

YAPRAK SARMASI NEDİR?

Âdi yaprak dolması, Sarma, Yaprak sarması ya da Yaprak dolması, bulgur ya da pirinç başta olmak üzere çeşitli iç malzemelerin, genellikle üzüm yaprağı, beyaz lahana, kara lahana, dut yaprağı, kiraz yaprağı veya asma yaprağıyla sarılmasıyla yapılan bir yiyecek. Osmanlı mutfağı kökenli olup, Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü topraklarda yapılmaktadır. Üzüm yaprağıyla olanı Nevşehir, Tokat, Ege mutfağına özgü olan Zeytinyağlı sarma ya da kıymalı sarma şeklinde farklı çeşitleri vardır.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

500 g üzüm yaprağı

½ çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

250 g pirinç

100 g bulgur

1 emek kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tuz

100 g taze peynir

100 g kaymak

YAPRAK SARMASI NASIL YAPILIR? ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI TARİFİ

Bir tencere içine zeytinyağı konulur ve soğan doğranıp kavrulur. Üzerine kaymak, pirinç, bulgur, karabiber, nane, tuz konur ve hepsi güzel bir şekilde kavrulur. En son peynir konulup karıştırılır ve biraz soğutulur, sıcak sudan geçirilen üzüm yaprakları açılır. Yaprakların içine harç konularak sarılır. Tencereye yerleştirilir. Çok düşük ateşte pişirilir. Tabaklara yerleştirilerek servis yapılır. Arzu edilirse yoğurtla da yenebilir.