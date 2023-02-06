Yalova'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Yalova'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Yalova'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Yalova'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Yalova Da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Yalova'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Yalova'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Yalova'da okullar tatil edildi mi? Yalova'da okullar yarın tatil mi?

Yalova'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Yalova Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Yalova'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Yalova'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Yalova'da okullar tatil edildi mi? Yalova'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son meteorolojik verilere göre ilimizde; rüzgarın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 6 Şubat 2023 Pazartesi günü; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı sistemle okula erişim sağlanan öğrenciler için bir (1) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Taşımalı kapsam dışında kalan tüm öğrencilerimiz 06 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edecektir.

6 ŞUBAT PAZARTESİ YALOVA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yalova'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.