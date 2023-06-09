Yalı Çapkını dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü sonrasında Mert Ramazan Demir diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yalı Çapkını dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son sahnesi sonrasında Ferit Korhan ölecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Mert Ramazan Demir diziden ayrılacak mı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI MERT RAMAZAN DEMİR DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını yeni bölümü sonrasında Ferit Korhan öldü mü sorusu araştırılıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Yalı Çapkını son sahnesinde Ferit, Tarık tarafından vurulmuştur. Kullanıcılar tarafından Mert Ramazan Demir diziden ayrıldı mı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ferit Korhan'ın durumu gelecek sezonda belli olacaktır.