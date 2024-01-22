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Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı?

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Popüler televizyon dizisi Yalı Çapkını'ndaki Kazım karakterinin hayatını kaybettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Kazım Ağa öldü mü merak konusu oldu. Arama motorlarında Yalı Çapkını Kazım karakterinin akıbeti sorgulatılıyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Gülgün, Latif Bey'e dair öğrendikleri gerçeklerin şokunu yaşarken, nasıl bir hamle yapacaklarına karar vermeye çalışırlar. Kendi ayakları üzerinde durmak için bir yerden başlamak isteyen Seyran kolları sıvar. Fakat bu mücadelesini önemsiz gören Gülgün ile karşı karşıya gelir. Yeni bir başlangıç yaparak kendi markasını yaratmak isteyen Ferit, Nevra'yı ikna etmek çabalamayı sürdürürken, Ferit'ten yeterince sevgi ve ilgi göremediğini düşünen Pelin bu duruma isyan eder. Tüm bu yaşananlara en yakından şahit olmak Seyran için hiç kolay olmaz. Latif Bey ile yüzleşen Seyran, onunla bir pazarlık yapmak istediğini söyler. Kazım'a büyük bir bedel ödetmeye karar veren Orhan, tehlikeli ve acımasız bir plan hazırlar. Durumu öğrenen Ferit, Kazım'ı kurtarmak için büyük bir mücadele içine girerken, Kazım ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLDÜ MÜ?

Orhan'ın adamlara "acımasınlar" şeklinde talimat vermesiyle birlikte seyirciler tarafından Kazım Ağa'nın dizideki rolü son mu buluyor sorularının sorulmasına yol açtı. Kazım karakterinin akıbeti gelecek hafta yayınlanan bölümde belli olacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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