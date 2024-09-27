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Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok?

Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok?
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Yalı Çapkını'nın yeni bölümü bu akşam Star TV'de yayınlandı. Dizide Halis Ağa'yı göremeyenler Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok merak ettiler. Peki, Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok? Halis Ağa diziden ayrıldı mı, ne oldu araştırılıyordu.

Yalı Çapkını Halis Ağa nerede? Yalı Çapkını'nın yeni bölümü bu akşam Star TV'de yayınlandı. Dizide Halis Ağa'yı göremeyenler Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok merak ettiler. Peki, Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok? Halis Ağa diziden ayrıldı mı, ne oldu araştırılıyordu. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA NEREDE?

Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Ağa karakteri, sezonun ilk bölümünde yer almadı. Bu durum, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı ve Tekindor'un diziden ayrıldığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Aynı şekilde Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler de yeni sezonda görülmedi. Ancak bu ayrılık iddialarına ilişkin gelen son bilgiler, hayranları rahatlattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, Çetin Tekindor ve Öznur Serçeler diziden ayrılmadı. Halis Ağa karakteri ilerleyen bölümlerde tekrar ekranda olacak. Dizinin senaryosu gereği şimdilik bu karakterler yer almıyor, ancak izleyiciler Halis Ağa'yı önümüzdeki bölümlerde yeniden görecekler.

Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok?

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın kaderi henüz sona ermedi, sadece senaryoda bir süre ara verilmiş gibi görünüyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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