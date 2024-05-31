Yalı Çapkını dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını bitiyor mu 2024?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Büyük bir endişeye kapılan Esme, Tayyar'dan yardım ister. Olan biteni öğrenen Seyran ve Suna annelerine destek olmaya çalışırlar. Babasından hiçbir zaman beklediği takdiri göremeyen Orhan bu duruma çok üzülürken, Ferit onun yanında olduğunu hissettirir. Hastalığından dolayı büyük bir bilinmezlik içinde olan Seyran, psikiyatristten yardım almaya karar verir. Büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerleyen Orhan için tehlike çanları çalmaktadır.

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yalı Çapkını finali hakkında henüz açıklama yapılmadı.