Yalı Çapkını CANLI İZLE! 31 Mayıs Yalı Çapkını 72. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! #128250

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 72. bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Büyük bir endişeye kapılan Esme, Tayyar'dan yardım ister. Olan biteni öğrenen Seyran ve Suna annelerine destek olmaya çalışırlar. Babasından hiçbir zaman beklediği takdiri göremeyen Orhan bu duruma çok üzülürken, Ferit onun yanında olduğunu hissettirir. Hastalığından dolayı büyük bir bilinmezlik içinde olan Seyran, psikiyatristten yardım almaya karar verir. Büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerleyen Orhan için tehlike çanları çalmaktadır.

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM CANLI İZLE!

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 71. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.