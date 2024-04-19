Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Yalı Çapkını dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki var mı?



Yalı Çapkını SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yataktaki manzara ev halkının kanını dondururken, güvenliğin işini yeterince iyi yapmadığına düşünen Ferit, Abidin'e çok öfkelenir. Hattuç ise geçmişteki bir anıyı anlatarak esas tehdit edilmek istenen kişinin kendisi olduğunu söyler. Yaşanan bu olaydan etkilenen Hattuç, kimsenin zarar görmemesi için evde sıkı yönetim ilan eder. Ökkeş'in ölüm haberi Akın'ın intikam planları yapmasına neden olur. Kötü gelişmeleri engellemek isteyen Ferit ve Akın karşı karşıya gelir. Seyran'ı elinden geldiğince mutlu etmeye çalışan Ferit, ona büyük ve anlamlı bir sürpriz hazırlar. İkili gelecekteki güzel günler için çabalamayı sürdürürken, Akın bu mutluluğu bozacak büyük bir plan için harekete geçer.

Yalı Çapkını67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.