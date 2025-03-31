Yalı Çapkını 101. bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını final mi yapıyor, final bölümü ne zaman?

Yalı Çapkını 101. bölüm fragmanı, dizinin duygusal veda sahnelerine dair ilk ipuçlarını verirken, final kararı izleyicileri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Peki Yalı Çapkını final ne zaman, neden bitiyor? İşte Yalı Çapkını dizisiyle ilgili tüm merak edilenler ve final fragmanı detayları…

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını, 101. bölümüyle final yapacak.

YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını final bölümü 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir aşiretin kızı olmasına rağmen ailenin istemediği bir gence aşık olarak İstanbul'a kaçan bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.