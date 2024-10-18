Yahya Sinvar'ın son görüntüsü! Hamas lideri Yahya Sinvar nerede öldürüldü?
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüleri paylaşıldı. Sinvar'ın nerede öldürüldüğü merak ediliyor. İsrail ordusunun öldürdüğünü iddia ettiği Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerinin bir drone ile tespit edildiği belirtilirken, olay anına ait olduğu öne sürülen görüntüler de ortaya çıktı.
İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen operasyon sırasında Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı. Sinvar'a ait olduğu öne sürülen naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlandığı ve bunun da ölümün kesinleştirildiği belirtildi. Peki, Hamas lideri Yahya Sinvar nerede öldürüldü?Yahya Sinvar'ın son görüntüsü!
YAHYA SİNVAR NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?
Elinde büyük bir sopayla bekleyen kişinin Sinvar olduğunu öne süren İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde Hamas liderinin elindeki sopayla insansız hava aracına vurmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı görülüyor. Öte yandan videoda Sinvar'ın bir kolunun olmadığı görülüyor.
YAHYA SİNVAR'IN SON GÖRÜNTÜSÜ
Elinde büyük bir sopayla bekleyen kişinin Sinvar olduğunu öne süren İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde Hamas liderinin elindeki sopayla insansız hava aracına vurmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı görülüyor.
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