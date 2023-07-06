Xbox Game Pass oyuncular için abonelik hizmetini sürdürüyor. Xbox Game Pass zamlandı mı? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Xbox Game Pass zammı hakkında merak edilenler!

Xbox Game Pass oyuncular için abonelik hizmetini sürdürüyor. Birçok kullanıcı tarafından oldukça sevilerek kullanılan Xbox Game Pass zamlandı mı? Merak ediliyor. Farklı sebepler nedeniyle bir süredir sosyal medya üzerinde Xbox Game Pass zam haberleri yer alıyordu. Peki, Xbox Game Pass zamlandı mı? Xbox Game Pass fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Xbox Game Pass'e ne kadar zam geldi? İşte Xbox Game Pass zammı hakkında merak edilenler!

XBOX GAME PASS ZAMLANDI MI?

Xbox, tarafından geçtiğimiz hafta Game Pass üyeliklerine küresel olarak zam yapacağını bildirmişti. Yapılacak oılan yeni zamlar ile birlikte Game Pass Ultimate Fiyatı: 44,99 TL'den 120,99 TL'ye, Game Pass Konsol Fiyatı: 29,99 TL'den 79,99 TL'ye yükselecek. Yeni gelen zamlar nedeniyle birçok kullanıcı tarafından sosyal medya üzerinde tepki ile karşılandı. Bu ayın Xblox Game Pass oyunları ise şu şekilde;

Grand Theft Auto V (Bulut ve Konsol)

McPixel 3 (Bulut, Konsol ve PC)- 6 Temmuz

Common'hood (Bulut, Konsol ve PC)- 11 Temmuz

Insurgency: Sandstorm (PC)- 11 Temmuz

Exoprimal (Bulut, Konsol ve PC) - 14 Temmuz (Game Pass ile ilk gün kullanılabilir)

Techtonica (Bulut, Konsol ve PC) - 18 Temmuz

The Cave (Bulut ve Konsol)- 18 Temmuz

XBOX GAME PASS FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Game Pass Ultimate Fiyatı: 120,99 TL

Game Pass Konsol Fiyatı: 79,99 TL