Whatsapp ne zaman düzelir (8 Eylül Pazartesi)?

Sosyal medya erişim problemleri kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Kullanıcı yorumlarına göre, sorunlar özellikle 23.30 civarında belirginleşti. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde gecikmeler, içeriklerin yüklenmemesi ve farklı hata kodlarıyla karşılaşıldığı ifade ediliyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kesintileri takip eden bağımsız teknik servislerin paylaştığı raporlar, Türkiye genelinde ciddi bir erişim problemine işaret ediyor. Bu aksaklığın yalnızca bölgesel mi yoksa dünya genelinde mi yaşandığı ise henüz kesinleşmiş değil. Peki, Whatsapp ne zaman düzelir?

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELİR?

WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter (X) ve TikTok gibi popüler platformlarda akış yenileme ve giriş problemleri yaşanıyor. Sorunun ağ kaynaklı teknik bir aksaklıktan değil, bant daraltma uygulamasından kaynaklanabileceği iddiaları gündeme taşındı. Kullanıcılar, sosyal medyanın ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

BAKANLIK YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global ölçekte bir hizmet kesintisi olduğu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından izlemektedir." ifadelerini kullandı.