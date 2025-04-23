Whatsapp çöktü mü? 23 Nisan Whatsapp'a neden girilmiyor?

Kullanıcıların sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, mesaj gönderiminde gecikmeler, medya yüklemelerinde sorunlar ve genel bağlantı problemleri dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından "WhatsApp çöktü mü?" sorusu Google aramalarında hızla yükseldi. Peki, Whatsapp çöktü mü? 23 Nisan Whatsapp'a neden girilmiyor? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Whatsapp şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLMİYOR?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü itibariyle WhatsApp çöktü mü sorusuna yanıt verebilecek resmi bir açıklama henüz yapılmadı.