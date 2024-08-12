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Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı?

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Ünlü hikaye paylaşım platformu Wattpad'in erişim engeli kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. 12 Ağustos tarihinde kullanıcılar, platformun erişime açılıp açılmayacağını araştırıyor. Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı, ne zaman kaldırılacak? Wattpad neden kapatıldı, sebebi ne? Wattpad ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte Wattpad ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Wattpad ne zaman açılacak, açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? Wattpad neden kapatıldı, sebebi ne? Wattpad erişim engeli neden getirildi? Türkiye'de özellikle gençler arasında çok kullanılan Wattpad neden erişime kapatıldı ve ne zaman açılacak merak konusu oldu. Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı?

WATTPAD NEDEN KAPATILDI?

Wattpad'de bazı içeriklerin Türkiye yasalarına aykırı bulunmuş olabileceği tahmin ediliyor. Platform yıllardır oldukça popüler olmasıyla biliniyor. Wattpad, 12 Temmuz 2024 tarihli mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime engellendi. Platform, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

WATTPAD NEDİR?

Wattpad, dünya genelindeki en büyük ve en popüler hikâye paylaşma ve keşfetme platformudur. Ücretsiz bir uygulama olan Wattpad yazdığınız öyküleri, hikâyeleri paylaşma imkanı sunuyor. Bununla beraber okur ve yazarlar ortak bir ağda buluşmuş oluyor.

WATTPAD NE ZAMAN AÇILACAK?

Wattpad'ın ne zaman açılacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi. 12 Ağustos günü için konu ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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