Vorteks nedir? Vorteks olunca ne olur?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu Yakası'nda da etkili oluyor. Karla ilgili kırmızı alarm seviyesine geçilirken vortex görüleceği bunun da yoğun kar yağışı bırakacağı belirtiliyor.

AVRUPA YASASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.

İSTANBUL'DA 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kuvvetli kar yağışı İstanbul genelinde etkisini artırırken Sultangazi'de eğitim öğretime ara verildi.

ANADOLU YAKASI'NDA DA YAĞIŞ BAŞLADI

Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı. Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

VORTEKS NEDİR?

Vortex (Vorteks), bulunduğumuz coğrafyada (Kuzey Yarı Küre), saat yönünün tersine dairesel hareketle kendi ekseni etrafında dönen hava akımıdır. Bu hava akımı deniz üzerinden hareket ederek bol miktarda yağış toplar ve uğrayacağı yere bol miktarda yağış bırakır.Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olur. Kısacası o lokasyonda hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek meteorolojik hadiselere neden olur.