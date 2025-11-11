Haberler

Virtus Bologna Anadolu Efes, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Virtus Bologna Anadolu Efes, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Virtus Bologna ile Anadolu Efes, THY Euroleague sahnesinde kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler ise bu heyecan dolu mücadeleyi canlı izlemek için maçın başlama saati, yayın kanalı ve yayının şifresiz olup olmadığıyla ilgili detayları araştırıyor.

THY Euroleague'de karşı karşıya gelecek olan Virtus Bologna ve Anadolu Efes arasındaki bu önemli mücadele öncesi, taraftarlar yayın bilgilerini merak ediyor. Maçın ne zaman başlayacağı, hangi kanalda ekrana geleceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği büyük ilgi görüyor. Virtus Bologna Anadolu Efes, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz CANLI izleme linki var mı?

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague heyecanı devam ediyor! Virtus Bologna ile Anadolu Efes arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, maçı bu platformlar üzerinden takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Müsabaka, S Sport Plus dijital platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Kanal, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla erişime açıktır. Abonelik sistemiyle çalışan platformda kullanıcılar, canlı yayın ve tekrar seçeneklerinden yararlanabilir.

S SPORT 2 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2 kanalı ise farklı yayın platformlarında yer alıyor. Maç, Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallardan şifreli olarak izlenebilecek. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de canlı yayın yapılacak.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Virtus Bologna ile Anadolu Efes arasındaki Euroleague mücadelesi, 11 Kasım Salı günü basketbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAATİ

Heyecan dolu karşılaşma, 22:30'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takımın kozlarını paylaşacağı bu önemli mücadele, Bologna'daki Segafredo Arena'da oynanacak. İtalyan ekibi Virtus Bologna, sahasında güçlü rakibi Anadolu Efes'i konuk edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki

Özgür Özel'den İBB iddianamesine ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.