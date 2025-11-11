THY Euroleague'de karşı karşıya gelecek olan Virtus Bologna ve Anadolu Efes arasındaki bu önemli mücadele öncesi, taraftarlar yayın bilgilerini merak ediyor. Maçın ne zaman başlayacağı, hangi kanalda ekrana geleceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği büyük ilgi görüyor. Virtus Bologna Anadolu Efes, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz CANLI izleme linki var mı?

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague heyecanı devam ediyor! Virtus Bologna ile Anadolu Efes arasında oynanacak karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, maçı bu platformlar üzerinden takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Müsabaka, S Sport Plus dijital platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Kanal, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla erişime açıktır. Abonelik sistemiyle çalışan platformda kullanıcılar, canlı yayın ve tekrar seçeneklerinden yararlanabilir.

S SPORT 2 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2 kanalı ise farklı yayın platformlarında yer alıyor. Maç, Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallardan şifreli olarak izlenebilecek. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de canlı yayın yapılacak.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Virtus Bologna ile Anadolu Efes arasındaki Euroleague mücadelesi, 11 Kasım Salı günü basketbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAATİ

Heyecan dolu karşılaşma, 22:30'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takımın kozlarını paylaşacağı bu önemli mücadele, Bologna'daki Segafredo Arena'da oynanacak. İtalyan ekibi Virtus Bologna, sahasında güçlü rakibi Anadolu Efes'i konuk edecek.