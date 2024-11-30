Üye Girişi
Haberler
Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Esed'e Putin desteği! Rusya Ordusu, Halep'teki muhalifleri vuruyor

 Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi!

Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gastronomi gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Vedat Başaran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! Vedat Başaran kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Vedat Başaran hakkında araştırmalar yapılıyor. Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi!

VEDAT BAŞARAN KİMDİR?

Vedat Başaran, Türk Mutfağına olan katkıları ve unutulmuş Osmanlı yemeklerinin gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunmuş araştırmacı bir şeftir.

Osmanlıca Türkçesi öğrenerek Türkçe'ye çevirmiş olduğu kitaplar sayesinde Osmanlı Mutfağını araştırarak Türk mutfağına büyük katkılar sağlamıştır.

Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunu olan Başaran, Londra'da İkram ve Catering hizmetleri üzerine master yapmış ve City and Guilds diploması almıştır. Aşçılık kariyerine Londra'nın seçkin restoranlarında başlayan Başaran, Türkiye'ye döndüğünde, Dr. Tuğrul Şavkay ile Çelik Gülersoy'un kurmuş olduğu TURİNG derneğinde çalışmaya başlamıştır.

1990 senesinde, Çırağan Palace Kempinski otelinin kuruluş ekibinde yer alıp, 7 sene boyunca Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Burada görev yaptığı sırada Mutfak Dostları Derneği'nin kuruluşuna, yiyecek içecek sektöründen biri olarak büyük destek vermiştir.

İlk restoranı olan Feriye'yi 1997'de açmış ve burada Genel Müdür ve Executive Chef pozisyonlarını üstlenmiştir. Daha sonra Topkapı Sarayı içinde açtığı Karakol Restaurant ile çalışma hayatına devam etmiştir. Şu an NAR Gourmet yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Başaran, aynı zamanda YESAM – Yemek Sanatları Merkezinin de başkanıdır.

Uluslararası bilinirliliği sayesinde Paul Bocuse, Raymond Blanc, George Blanc, Michel Troisgros, Roger Verge and Alain Ducasse gibi dünyaca ünlü şeflerle işbirliği içinde bulunmuştur.

Profesyonel hayatı boyunca birçok ödül alan Başaran, aynı zamanda Mutfak Dostları Derneği, Chaine de Rotisseurs, ve Skal International Istanbul üyesi olup, TUROB başkan yardımcısıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Başını örtüp poz verdi, beğen butonu çöktü
img

O sözlerine açıklık getirdi
img

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 1 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.