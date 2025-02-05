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Vapur seferleri iptal mi 5 Şubat Çarşamba?

Vapur seferleri iptal mi 5 Şubat Çarşamba?
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İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi 5 Şubat Çarşamba?

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden ostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda uğraması yapılamayacaktır.Vapur seferleri iptal mi 5 Şubat Çarşamba?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İptal olan seferler:

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda uğraması yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Vapur seferleri iptal mi 5 Şubat Çarşamba?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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