Vapur seferleri iptal mi 5 Şubat Çarşamba?
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi 5 Şubat Çarşamba?
Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden ostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda uğraması yapılamayacaktır.Vapur seferleri iptal mi 5 Şubat Çarşamba?
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İptal olan seferler:
Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda uğraması yapılamayacaktır.
Bilgilerinize sunarız.