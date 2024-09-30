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Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü?

Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü?
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Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Peki, Van uçuşlar iptal mi? Van Havalimanı yangın söndü mü?

Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü?

FERİT MELEN HAVALİMANI YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

VAN UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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