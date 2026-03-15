Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Niçin çocuklarımızı cinsiyet rollerine uygun giydirmiyoruz, niçin renkleri ona göre seçmiyoruz? Çok ciddi söylüyorum; bazen 5-6 yaşındaki bir çocuğun kız mı erkek mi olduğunu tespit edemiyorum" dedi. Tartışma yaratan bu sözler bir kesim tarafından "Vali bey haklı" denilerek desteklenirken bir kesim tarafından da eleştirildi.

Malatya Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kadına yönelik şiddet tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "cinsiyetsiz toplum" söylemi üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TOPLUM YENİ BİR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA"

Toplumun yeni bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunan Yavuz, son dönemde "cinsiyetsiz toplum" tartışmalarının gündeme geldiğini belirtti. Erkek çocuklarının kız gibi, kız çocuklarının ise erkek gibi giydirildiği bir dönem yaşandığını ifade eden Yavuz, bunun şiddetle bağlantısının olup olmadığının da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"ERKEK Mİ KIZ MI OLDUĞUNU TESPİT EDEMİYORUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; çocukların cinsiyet rollerine uygun şekilde yetiştirilmediğini ileri süren Yavuz, "Niçin çocuklarımızı cinsiyet rollerine uygun giydirmiyoruz, niçin renkleri ona göre seçmiyoruz? Çok ciddi söylüyorum; bazen 5-6 yaşındaki bir çocuğun kız mı erkek mi olduğunu tespit edemiyorum. Oysa benim gibi birinin baktığında bunu anlayabilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"KADIN CİNAYETLERİNİ SİYASALLAŞTIRMAYIN"

Konuşmasında kadın cinayetleri tartışmalarına da değinen Yavuz, bu konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini savundu. Kadın cinayetleri ya da genel olarak cinayetlerin siyasi tartışma konusu haline getirilmesinin çözüm üretmeyi zorlaştıracağını belirten Yavuz, "Kadın cinayetlerini ya da genel olarak cinayetleri siyasallaştırmayın. Açık söylüyorum; siyasallaştırırsanız çözüm bulamazsınız." dedi.

"EĞİTİMLİ KESİMLER" ELEŞTİRİSİ

Toplumsal dönüşüm ve aile içi ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yavuz, geçmişte "köylü" ya da "eğitimsiz" olarak nitelendirilen kesimlerin eşlerine kötü davranmadığını öne sürdü. Günümüzde ise farklı bir tablo ortaya çıktığını savunan Yavuz, bazı eğitimli kesimlerin aile içi ekonomik ilişkilerde sorunlu davranışlar sergilediğini ifade etti. Yavuz, "Eşinin kredi kartını ya da maaş kartını cebine koyup eşine harçlık veren eğitimli kitleler oluşturduk mu, gözümüz aydın." sözleriyle aile içi ekonomik ilişkiler üzerinden eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

mete fatihan:

Haklı adam.

Mihrali:

bu sözün neresi eleştiriliyor anlayamıyorum. vali bey çok doğru söylemiş.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

