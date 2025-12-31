Uzman Psikolog Şeyda Betül Kılıç: Utanç, insanı izole eden en güçlü duygulardan biri

Uzman Psikolog Şeyda Betül Kılıç, Haberler.com'da yayınlanan İyilik İyileştirir programında, insan psikolojisinde önemli bir yere sahip olan utanç duygusunu tüm yönleriyle değerlendirdi. Kılıç, zorlu süreçlerden geçen bireylerin tepkilerinin insan olmanın doğal bir sonucu olduğunu belirtti.

"ZORLU SÜREÇ YAŞAYAN İNSANLAR TETİKLENEBİLİR"

Zorlu dönemlerden geçen bireylerin psikolojik tepkilerinin doğal olduğunu belirten Kılıç, "Zorlu süreç yaşayan insanlar bir süre kendini güvende hissedene kadar tetiklenebilir, bu insan olmakla ilgili bir şey" ifadelerini kullandı. Sürecin bastırılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, duygulara alan açmanın iyileştirici etkisine dikkat çekti.

"UTANÇ, 'BENDE BİR SORUN VAR' DEDİRTİR"

Utanç duygusunun bireyi yalnızlaştırdığına işaret eden Kılıç, "Utanç, 'Bende bir sorun var' dedirten ve insanı izole eden duygulardan biridir" dedi. Yoğun yaşanan utancın kişide derin etkiler bıraktığını söyleyen Kılıç, "Yoğun utanç kişiye doğduğundan beri problemli olduğunu hissettirir" ifadeleriyle duygunun yıkıcı boyutuna dikkat çekti.

"UTANÇ KONUŞULDUKÇA HAFİFLER"

Utancın bedensel etkilerine de değinen Kılıç, "Utanç kadar bedenselleşen başka bir duygu yoktur" dedi. Duygularla hemen mücadele etmenin her zaman sağlıklı olmadığını belirten Kılıç, "Bir şeyden etkilendiğimizde bunu hemen düzeltmeye çalışmak bazen patoloji yaratabiliyor, sürece izin vermek lazım" ifadelerini kullandı. Kılıç, "Utanç, hakkında konuşula konuşula hafifler" diyerek paylaşımın önemini vurguladı.