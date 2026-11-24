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Kanal D'de pazartesi akşamları yayımlanan Uzak Şehir, 23 Kasım Pazartesi günü reyting yarışını üç izleyici grubunda da birinci bitirdi. Açıklanan sonuçlara göre dizi Total, AB ve ABC1 kategorilerinin hepsinde günün en çok izlenen yapımı olurken, yeni bölümden önce ekrana gelen özet bölümü de üç listede üçüncü sırada yer aldı.

TÜM KİŞİLERDE 9,96 REYTİNG ALDI

Milliyet'in aktardığı verilere göre dizi Tüm Kişiler'de 9,96 izlenme oranı ve 26,27 izlenme payı elde etti. AB grubunda izlenme oranı 6,57, izlenme payı 19,77 oldu. 20+ABC1 grubunda ise 8,54 izlenme oranı ve 22,28 izlenme payı kayıtlara geçti. Dizi bu sonuçla bütün izleyici gruplarındaki birincilik serisini sürdürdü.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL İKİNCİ SIRADA KALDI

Günün ikincisi üç kategoride de ATV'nin dizisi Altı Üstü İstanbul oldu. Total'de dördüncü ve beşinci sırayı ATV'nin gündüz kuşağı programları Esra Erol'da ile Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

TV8'in yarışması MasterChef Türkiye Total'de dokuzuncu, AB'de altıncı, ABC1'de yedinci sırada yer aldı. TRT 1'in dizisi Evlilik Güzeldir ise AB'de beşinci, ABC1'de dokuzuncu oldu; Total'de ilk ona giremedi.

EMMY ADAYLIĞIYLA AYNI HAFTAYA DENK GELDİ

AyNA Yapım imzalı dizide Sinem Ünsal Alya'yı, Ozan Akbaba ise Cihan'ı canlandırıyor. Uzak Şehir, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde telenovela kategorisinde aday gösterilmiş, iki başrol oyuncusu tören için New York'a gitmişti.

Son bölüm, yangın sahnesinin ardından Alya ile Cihan'ın akıbetine ilişkin merakın sürdüğü bir haftada ekrana geldi. Dizi 75. bölümüyle pazartesi akşamı yeniden izleyici karşısına çıkacak.