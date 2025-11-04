Haberler

Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Güncelleme:
Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Sadakat'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Ecmel'in köylüyü kışkırtmasıyla çıkan olaylarda Alya'yı korumak isterken vurulan Sadakat'in sahnesi, izleyiciler tarafından "Hint dizisi sahnesi izledik" ve "Uzak Şehir'e yakışmadı" yorumlarıyla eleştirildi.

  • Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Sadakat karakteri vuruldu.
  • Sosyal medyada dizinin ağır çekim kurşun efekti Hint dizilerine benzetilerek eleştirildi.
  • Dizinin yeni bölümünde Sadakat'in akıbeti merak konusu oldu.

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde zirvede yer alan Uzak Şehir dizisinin son bölümünde tansiyon yükseldi. Ecmel'in "Albora böyle yönetilmez" sözleriyle köylüyü kışkırtmasının ardından, Albora Konağı'na saldırı düzenlendi.

SADAKAT VURULDU

Kalabalığın konağa girmesiyle birlikte çıkan kargaşada Sadakat, Alya'nın önüne atlayarak onu korumaya çalıştı ancak açılan ateş sonucu vuruldu. Dizinin takipçileri, Sadakat'in vurulduğu sahneyi büyük bir merakla izledi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞİRİ YAĞDI

Sahnedeki ağır çekim kurşun efekti ise izleyiciler arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan sahne için "Hint dizisi sahnesi izledik", "Gözler bunu da gördü", "Uzak Şehir'e yakışmadı" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı. Dizinin yeni bölümünde Sadakat'in akıbetinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek? Parti grubunda beklenen konuşması başladı

İttifakta kriz mi var? Bahçeli'nin merakla beklenen konuşması başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli Ant:

Toplımumuzun zeka seviyesiyle gayet uyumlu diziler ..

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

herkesi kendinle karıştırma. kendi adına konuş.

yanıt4
yanıt27
Haber Yorumlarıankaralı türkmen:

ONUN SAPI BUNUN ÇÖPÜ HALA BOŞ İŞLERLE UĞRAŞIYORUZ BU KESKİN ZEKAMIZI DİZİLERDEKİ YANLIŞLARI BULMAKLA DEĞİLDE VATAN ÜLKEYE KATKIDA BULUNMAKTA HARCASAK İHYA OLURDUK VER MEHTERİ

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Bu diziler bu sahneler tamamen yasaklanmalıdır. Televizyonlarda milletin gözünün içine baka baka silah ve şiddet sahnelerini empoze ediyorlar. Benim ruhsatlı yasal silahı ne kadar savunduğumu herkes bilir ama bu diziler milleti yanlış yönlendiriyor. Silah sadece can ve namus güvenliğini korumak için kullanılır. Ulu orta gösterilmez bile! Ayıptır günahtır ya! Ondan sonra devlette millette silahı öcü gibi görüyor!

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Gök:

Bu tür dizileri izleyip vaktinizi boşa öldürüyorsunuz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
