Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde zirvede yer alan Uzak Şehir dizisinin son bölümünde tansiyon yükseldi. Ecmel'in "Albora böyle yönetilmez" sözleriyle köylüyü kışkırtmasının ardından, Albora Konağı'na saldırı düzenlendi.

SADAKAT VURULDU

Kalabalığın konağa girmesiyle birlikte çıkan kargaşada Sadakat, Alya'nın önüne atlayarak onu korumaya çalıştı ancak açılan ateş sonucu vuruldu. Dizinin takipçileri, Sadakat'in vurulduğu sahneyi büyük bir merakla izledi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞİRİ YAĞDI

Sahnedeki ağır çekim kurşun efekti ise izleyiciler arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan sahne için "Hint dizisi sahnesi izledik", "Gözler bunu da gördü", "Uzak Şehir'e yakışmadı" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı. Dizinin yeni bölümünde Sadakat'in akıbetinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.