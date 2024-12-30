Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir, CANLI izle! 30 Aralık Uzak Şehir, 8. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kadına el kaldırmam, ama ihanet edeni de affetmem!"

Alya, oğlunu alıp gitmek isterken Cihan bu duruma müsaade etmez!

Hasan'ı korumak için silahın önüne atlayan Nare, Şahin'i vazgeçirebilecek mi?

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, Alya'ya güvenmeye çalışıyor!

Alya çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması Sadakat 'in nefretini iyice körükler. Sadakat Alya'ya dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu git gide arttırsa da Alya bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan Deniz'i bir Albora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Alya'yı hiçe sayarak bu yeminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Alya bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir. Alya güçlü kalabilmek için attığı adımları fırsata çevirmek isteyen Demir, Alya'nın karşısına reddedemeyeceği bir teklifle çıkar. Demir'in hamlesinden haberdar olan Cihan ise Alya'yı Demir'den uzak tutmak için savaş verir.Her koldan Cihan'a saldıran Demir, Ecmel'le de güç birliğine gidip Albora'ları parçalamak için kurdukları yeni planı devreye sokarlar. Tüm bunlardan habersiz olan Cihan yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye basar. Ve Cihan'ın bu zor zamanlarında Alya, güvenilir olmaya devam edecek midir?

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.