Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevilen dizi Uzak Şehir, sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Her hafta yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 14. bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı izle aramaları, dizinin tutkunları tarafından yoğun şekilde yapılmaya başladı. İşte, Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı izle!

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın Albora topraklarından kaçıp gidememesi Cihan'ın ise onu gördüğü halde durdurmaması aralarında sonu gelmeyen soruların başlangıcı olur. İkisinin de aralarındaki bağın giderek derinleşmesi içlerinde huzursuzluğa yol açarken Alya'nın gitmediğini gören Mine ise Cihan'la Alya'nın birbirlerine yaklaşmasından korkup bunu engellemek için kendince bir plan yapar. Ecmel Kaya'yla Zerrin'i ayırmak için Mahmut'la iş birliği yapar. Nare, Zerrin'in kendi gibi bir geleceği olmasın diye Şahin'den yardım isterken Ecmel'e karşı öfkesinden dolayı Şahin'e de çok ağır konuşur. Öte yandan Ecmel, Cihan'ı devirmek için Demir'le yaptığı anlaşmaya Şahin'i de çekmek için baskı kurar. Şahin anlaşmanın şartlarını öğrendiğinde Cihan'ın tam karşısında olacağını anlar. Alyagörev için hastane dışına çıkarken Cihan da onu güvenliği için yalnız bırakmaz.Gittikleri yerde Cihan'ın başına gelen talihsiz durum ikisinin biraz daha birbirlerine yaklaşmalarına neden olurken Cihan, Alya'yı hiç beklemediği bir şekilde şaşırtacaktır.

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE