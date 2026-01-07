Haberler

Uyuşturucudan gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Aralarında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk ve "Ciciş Kardeşler"den Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 25 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli sağlık kontrollünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin, savcılıktaki ifade alma işlemleri devam ediyor.

KİMLER GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şu isimler gözaltına alınmıştı.

  • Binnur Buse Alper
  • Merve Eryiğit
  • Özge Bitmez
  • Veysel Avcı
  • Sevgi Taşdan
  • Sedef Selen Atmaca
  • Arif Altunbulak
  • Doğukan Güngör
  • Burak Altındağ
  • Gizem Özköroğlu
  • Gülsüm Bayrak
  • Saniye Deniz
  • Merve Uslu
  • Ece Cerenbeli
  • Berna Aracı
  • Bülent Tetik (Cezaevinde)
  • Lerna Elmas
  • Ceren Yıldırım
  • Gözde Anuk
  • Duygu Açıksöz
  • Nevin Şimşek
  • Hakan Yıldız
  • Muzaffer Yıldırım
  • Koray Beşlı·
  • Alya Şahinler
  • Ceyda Ersoy

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğuşüpheliler gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
