Uyuşturucu soruşturmasında Mustafa Ceceli gözaltında

Son dakika haberine göre; Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Mustafa Ceceli gözaltına alındığı aktarıldı. Ceceli ile birlikte oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Bengü ile Melek Mosso ile beraber toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980’de Ankara’da doğan Türk şarkıcı, besteci ve aranjördür. Müzik kariyerine aranjörlük yaparak başlayan Ceceli, 2007 yılında çıkardığı Unutamam şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. Limon Çiçekleri, Es ve Sultanım gibi birçok hit şarkıya imza atan sanatçı, güçlü yorumuyla Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Ceceli, müzik çalışmalarının yanı sıra konserleri ve televizyon projeleriyle de adından söz ettirmektedir.