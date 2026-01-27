Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal'dan bir kötü haber daha geldi.

EVİNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ünlü sanatçının evinde beyin kanaması geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HAYATİ RİSKİ VAR

Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.