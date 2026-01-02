Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
Diyarbakır'da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam