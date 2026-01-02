Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi, üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeledi. Darp anları, cep telefonuyla görüntülendi.

Diyarbakır'da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.