ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu?

Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor. Peki, Üsküdar Marmaray Son Dakika haberleri neler? Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? İşte detaylar…

Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor. Peki, Üsküdar Marmaray Son Dakika haberleri neler? Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? İşte detaylar…

ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA

Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

ÜSKÜDAR MARMARAY İNTİHARI NEDİR?

Marmaray'ın Üsküdar istasyonunda bir kişinin intihar ettiği belirtiliyor. Şahsın durumu hakkında henüz resmi bir bildiri yapılmamıştır. Bu durum sebebiyle seferler tek yönlü yapılmaktadır.