Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu
Güncelleme:
Güzellik dünyasında tartışma yaratan yeni trend "Somon DNA" uygulaması, balık spermlerinden elde edilen polinükleotidlerin cilde enjekte edilmesiyle yapılıyor. Kim ve Khloe Kardashian gibi ünlüler arasında da hızla yayılan bu yöntem yenilenme vaadi sunsa da uzmanlar uzun vadeli etkilerin bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtiyor.

  • Somon spermlerinden elde edilen polinükleotid DNA parçaları yüz derisine enjekte edilerek cilt yenilenmesi sağlandığı iddia ediliyor.
  • Uygulama Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Charli XCX ve Jennifer Aniston gibi ünlüler tarafından tercih edildi.
  • İngiltere'de bir seansın maliyeti 15 ila 30 bin TL arasında değişiyor ve etki için her 6-9 ayda bir tekrarlanması öneriliyor.

Güzellik ve estetik dünyasında her geçen gün daha sıra dışı yöntemler gündeme gelirken, son dönemin en ilginç trendlerinden biri de somon spermlerinden elde edilen DNA parçalarının yüz derisine enjekte edilmesi oldu. "Somon DNA" olarak bilinen bu uygulama, özellikle sosyal medyada ve estetik kliniklerinde tartışmaların odağına yerleşti.

POLİNÜKLEOTİDLERLE CİLTTE YENİLENME VAADİ

BBC'nin haberine göre; uygulamada kullanılan madde, balık spermlerinden elde edilen ve "polinükleotid" adı verilen küçük DNA parçalarından oluşuyor. Laboratuvar ortamında seruma dönüştürülen bu moleküller, ince iğnelerle cilt altına enjekte ediliyor. İnsan DNA'sına benzer yapıda oldukları için ciltte yenilenmeyi tetiklediği öne sürülen polinükleotidlerin, kolajen ve elastin üretimini artırarak sıkılık, esneklik ve genel bir tazelik hissi yarattığı iddia ediliyor. Tedavinin kırışıklıklar, akne izleri ve çeşitli doku bozuklukları üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği de belirtiliyor. Ancak yöntemin bilimsel geçerliliği konusunda soru işaretleri devam ediyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ TERCİHİ OLDU

"Mucize cilt bakımı" iddiasıyla sunulan bu uygulama, ünlüler arasında da hızla popülerlik kazandı. Kim Kardashian ve Khloe Kardashian'ın ilgi gösterdiği bilinen yöntemi, şarkıcı Charli XCX dolgu yerine tercih ettiğini açıkladı. Jennifer Aniston ise espirili bir dille "Somon derisi kadar pürüzsüz bir cilde sahibim" ifadelerini kullandı.

SEANS FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kliniklerde genellikle üç seanslık bir protokol öneriliyor. İngiltere'de bir seansın maliyeti 15 ila 30 bin TL arasında değişirken, etkinin devamı için uygulamanın her 6-9 ayda bir tekrarlanması tavsiye ediliyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ: UZUN VADELİ VERİ YOK

Dermatolog John Pagliaro, polinükleotidlerin biyolojik olarak anlamlı moleküller olduğunu kabul etmekle birlikte, parçalanmış somon DNA'sının insan cildi üzerindeki uzun vadeli etkilerine dair güçlü bilimsel veriler bulunmadığını vurguluyor. Bu nedenle uzmanlar, trendin hızla yayılmasına rağmen temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor.

Berkan Tayfun
Haberler.com / Yaşam
500
