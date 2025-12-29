Ünlü markanın direktörü gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin ise arandığı 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün yapılan yeni operasyonda gözaltına alınan isimler arasında rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, stil danışmanı modacı Rabia Yaman ile Les Benjamins'in Halkla İlişkiler Müdürü olduğu belirtilen Zohaer Majhadi'nin de yer aldığı ortaya çıktı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Soruşturma kapsamında Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve şarkıcı Aleyna Tilki de gözaltına alınmıştı. Önceki operasyonlarda ise Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci ile bağlantılı çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Ayrıca Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü gibi isimler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, yakalananlardan 17 kişi tutuklanmıştı.