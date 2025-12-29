Haberler

Ünlü markanın direktörü gözaltında

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alındı. Majhadi'nin 'uyuşturucu ve fuhuş operasyonu' kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ifade edildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında Les Benjamins'in Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi gözaltına alındı.
  • Soruşturmada bugüne kadar 23 kişi tutuklandı ve Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ile Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Geçtiğimiz günlerde Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı ve 17 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin ise arandığı 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün yapılan yeni operasyonda gözaltına alınan isimler arasında rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, stil danışmanı modacı Rabia Yaman ile Les Benjamins'in Halkla İlişkiler Müdürü olduğu belirtilen Zohaer Majhadi'nin de yer aldığı ortaya çıktı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Soruşturma kapsamında Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve şarkıcı Aleyna Tilki de gözaltına alınmıştı. Önceki operasyonlarda ise Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci ile bağlantılı çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Ayrıca Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü gibi isimler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, yakalananlardan 17 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli ademoğlu:

Atatürkcüymüş uyuşturucu satanla içen telefonlarında çocuk pornosu çıkmış

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

