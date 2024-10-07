Ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı skandalı! Ünlü börekçi nerede, adı ne?

Tarım Ve Orman Bakanlığı, bu tür denetimlerin sıkılaştırılacağını ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak için bu tarz ihlallere ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Tüketiciler, gıda sahtekarlığına karşı daha dikkatli olmaya çağrılırken, özellikle tanınmış markalar altında yapılan bu tür ihlallerin de sektörde güven sorunu yaratabileceği vurgulanıyor. Peki, Ünlü börekçi nerede, adı ne? Detaylar haberimizde...

ÜNLÜ BÖREKÇİ NEREDE, ADI NE?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın son gıda denetim raporunda, İstanbul'un meşhur börekçilerinden biri olan "Meşhur Sarıyer Börekçisi," ciddi bir ihlalle gündeme geldi. Yapılan denetimlerde, börekçinin çeşitli şubelerinde satılan kıymalı böreklerde dana kıyma dışında farklı etlerin kullanıldığı belirlendi. Özellikle üç farklı şubede yapılan analizler, bu ürünlerde kanatlı hayvan eti, sakatat ve taşlık gibi malzemelerin yer aldığını ortaya çıkardı.

KANATLI HAYVAN VE BAŞ ETİ TESPİT EDİLDİ

Sultangazi'deki şubede, kıymalı böreklerde kanatlı hayvan eti ve sakatat bulunurken, Pendik şubesinde ise baş eti tespit edildi. Kağıthane'deki şubede yapılan denetimde ise hayvan taşlığı kullanıldığı anlaşıldı. Bu durum, müşterilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve börekçinin marka itibarını olumsuz etkiledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür denetimlerin sıkılaştırılacağını ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak için bu tarz ihlallere ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Tüketiciler, gıda sahtekarlığına karşı daha dikkatli olmaya çağrılırken, özellikle tanınmış markalar altında yapılan bu tür ihlallerin de sektörde güven sorunu yaratabileceği vurgulanıyor.