Üye Girişi
Haberler

Ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı skandalı! Ünlü börekçi nerede, adı ne?

Ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı skandalı! Ünlü börekçi nerede, adı ne?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son gıda denetim raporunda, İstanbul'un meşhur börekçilerinden biri olan "Meşhur Sarıyer Börekçisi," ciddi bir ihlalle gündeme geldi. Peki, Ünlü börekçi nerede, adı ne? İşte detaylar...

Tarım Ve Orman Bakanlığı, bu tür denetimlerin sıkılaştırılacağını ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak için bu tarz ihlallere ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Tüketiciler, gıda sahtekarlığına karşı daha dikkatli olmaya çağrılırken, özellikle tanınmış markalar altında yapılan bu tür ihlallerin de sektörde güven sorunu yaratabileceği vurgulanıyor. Peki, Ünlü börekçi nerede, adı ne? Detaylar haberimizde...

ÜNLÜ BÖREKÇİ NEREDE, ADI NE?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın son gıda denetim raporunda, İstanbul'un meşhur börekçilerinden biri olan "Meşhur Sarıyer Börekçisi," ciddi bir ihlalle gündeme geldi. Yapılan denetimlerde, börekçinin çeşitli şubelerinde satılan kıymalı böreklerde dana kıyma dışında farklı etlerin kullanıldığı belirlendi. Özellikle üç farklı şubede yapılan analizler, bu ürünlerde kanatlı hayvan eti, sakatat ve taşlık gibi malzemelerin yer aldığını ortaya çıkardı.

Ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı skandalı! Ünlü börekçi nerede, adı ne?

KANATLI HAYVAN VE BAŞ ETİ TESPİT EDİLDİ

Sultangazi'deki şubede, kıymalı böreklerde kanatlı hayvan eti ve sakatat bulunurken, Pendik şubesinde ise baş eti tespit edildi. Kağıthane'deki şubede yapılan denetimde ise hayvan taşlığı kullanıldığı anlaşıldı. Bu durum, müşterilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve börekçinin marka itibarını olumsuz etkiledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür denetimlerin sıkılaştırılacağını ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak için bu tarz ihlallere ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Tüketiciler, gıda sahtekarlığına karşı daha dikkatli olmaya çağrılırken, özellikle tanınmış markalar altında yapılan bu tür ihlallerin de sektörde güven sorunu yaratabileceği vurgulanıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı Soğuk Haber 3-sayfa Sarıyer Yaşam

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti

 Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu
19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi? Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek?
title