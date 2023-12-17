Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) başvuru süreci, güzel bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 YKS takvimi, başvuru ve sınav tarihlerini belirledi. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

2024 YKS başvuruları için öğrenciler araştırmalarına başladı. Yeni yılın başında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, güzel bir üniversitede eğitim alma hayaliyle YKS sınavlarına girecekler. Sınav başvurusu yapacak öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanan 2024 sınav takvimini incelemeye başladılar. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni resmi internet sitesinde yayımlayarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

2024 TYT AYT YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu kapsamda, adaylar 8 Haziran'da 'Temel Yeterlilik Testi'ne, 9 Haziran'da ise 'Alan Yeterlilik Testi'ne girecekler.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2024 YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını kolayca gerçekleştirebilecekler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresine sahip adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) çevrimiçi kayıt yapabilir ve sınav başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.