ÜNİVERSİTE KAYITLARI | Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kaydı için ne gerekiyor?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birçok kişi üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversite kayıt tarihleri netleşti mi sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıt işlemleri kazanılan okula gidilerek bire bir yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. e-Kayıt yaptırmak isteyenler e-Devlet üzerinden "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GERELİ BELGELER

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.