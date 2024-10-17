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Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi!

Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi!
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Müzik gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Umut Akyürek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi! Umut Akyürek kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Umut Akyürek hakkında araştırmalar yapılıyor. Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi!

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Umut Akyürek Müzik

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