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Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?

Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?
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19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın serbest bırakıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Peki, Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?

Parti kaynakları, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde yemek yediği restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Özdağ'ın serbest bırakıldığı iddiasını yalanladı. Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?

ÜMİT ÖZDAĞ SERBEST BIRAKILDI MI?

Parti kaynakları, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde yemek yediği restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Özdağ'ın serbest bırakıldığı iddiasını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"TEDBİR TALBİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Parti kaynakları ve avukatları, Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığını öne sürdü. Ancak kısa bir süre sonra bu iddia yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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