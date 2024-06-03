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Ümit Özdağ kimdir? Halk Tv konuğu Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ biyografisi!

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Yeniden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk Tv'nin İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının konuğu oldu. Ümit Özdağ'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ümit Özdağ, birçok konuda yorumlarda bulundu. Ümit Özdağ'ın biyografisi ve detaylar haberimizde...

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yeniden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ biyografisi!

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 yılında Tokyo, Japonya'da doğdu. Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı.

1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı.

Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi.

14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016'da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

MHP'den ihracı

20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

Ümit Özdağ'ın, Alp adlı 3 yaşında bir oğlu vardır.

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.

Ümit Özdağ, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İsmail Küçükkaya Zafer Partisi Ümit Özdağ Gündem Gündem Politika Haberler

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