Ülüş ne demek? Ülüş anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen ülüş kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, ülüş anlamı ne? Ülüş ne demek?

ÜLÜŞ NE DEMEK?

"Ülüş, veya ülüğ, Divânu Lügati't-Türk'te, " ülüş" "Bodun arasında pay, ayırış." şeklinde tanımlanan, ülüş, Orta Asya eski Türk devlet geleneğine göre ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması âdetini ifade etmektedir. Önceleri Oğuz boylarında kesilen etten boylara ayrılan hisseyi ifade ederken, sonraları siyasi manada bir hal alarak ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması kuralına dönüştürülmüştür. Ülüş sistemi bilim adamlarınca göçebe devlet anlayışı ve teşkilât sistemine dayandırılmıştır.

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