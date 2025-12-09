Haberler

Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi

Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi Haber Videosunu İzle
Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadın, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Müslüman olmadığı gerekçesiyle namaz bölümüne alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan kadın, görevlilerin kendisinden "dua veya hadis söylemesini istediğini" belirtti.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadın, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaret ettiği sırada yaşadığını söylediği bir uygulamayı sosyal medyada paylaşarak eleştirdi. Kadın, namaz kılınan bölüme girmek istediğinde görevliler tarafından engellendiğini belirtti.

"BELKİ BEN MÜSLÜMAN OLMAK İSTİYORUM"

Ziyaret sırasında görevlilerin kendilerinden hadis ya da dua söylemesini istediklerini belirterek "Müslüman olmadığımız için Ayasofya'nın namaz kılınan bölümüne almadılar. İçeri girmek için 'hadis ya da dua söyleyin' dediler. Belki ben yeni öğreniyorum. Belki ben Müslüman olmak istiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Kadının sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kimileri uygulamayı doğru bulurken, kimileri ise böyle bir şartın kabul edilemeyeceğini savundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Sadece Ayasofya da müslüman olunmuyor biri haber versin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Erdem:

Ben sana haber vereyim aşağıyı gezmek istiyor müslüman olmaktan bahsetmiyor.

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıNowiwi com:

Nowiwi de de müslüman olunabiliyor.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet KOŞAY:

ben geçenlerde sıraya girmiştim. önde ruslar vardı. görevliler hemencecik anladılar turist olduklarını. beleşten girmeye çalışıyorlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Akyıldız:

Ne Garip!? Biz müslümanlar üst katı merak edip gezmek istiyoruz, Hristiyanlar ise alt katı gezmek istiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu

Kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu
Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı

Yeni aldığı ev "banka" çıktı! Balyozu vurunca servet ortaya saçıldı
Erdoğan'dan 'Senin deden neredeydi?' diyen Özel'e zehir zemberek yanıt

Erdoğan'dan "Senin deden neredeydi?" diyen Özel'e zehir zemberek yanıt
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Ferdi'den kötü haber
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu

Kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu
Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı

Yeni aldığı ev "banka" çıktı! Balyozu vurunca servet ortaya saçıldı
Endonezya'da felaketin boyutu büyüyor, enkazı temizlemek için filler kullanılıyor

Afet bölgesinde insan gücü yetmedi: Filler devreye girdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor

Milyonlarca emekli ve memurun maaşını belirleyen hesaplama değişiyor
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi

İstanbul'a lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
title