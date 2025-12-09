Ukraynalı genç kız, video çekerek Ayasofya'daki uygulamaya tepki gösterdi

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadın, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaret ettiği sırada yaşadığını söylediği bir uygulamayı sosyal medyada paylaşarak eleştirdi. Kadın, namaz kılınan bölüme girmek istediğinde görevliler tarafından engellendiğini belirtti.

"BELKİ BEN MÜSLÜMAN OLMAK İSTİYORUM"

Ziyaret sırasında görevlilerin kendilerinden hadis ya da dua söylemesini istediklerini belirterek "Müslüman olmadığımız için Ayasofya'nın namaz kılınan bölümüne almadılar. İçeri girmek için 'hadis ya da dua söyleyin' dediler. Belki ben yeni öğreniyorum. Belki ben Müslüman olmak istiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Kadının sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kimileri uygulamayı doğru bulurken, kimileri ise böyle bir şartın kabul edilemeyeceğini savundu.