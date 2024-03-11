Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara-Akyurt Belediye Başkan adayı Uğur Yırtıcı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Uğur Yırtıcı kimdir? Zafer Partisi Ankara-Akyurt Belediye Başkan adayı Uğur Yırtıcı kaç yaşında, nereli?

UĞUR YIRTICI KİMDİR?

Uğur Yırtıcı, Zafer Partisi'nin Akyurt Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.