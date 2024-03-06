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Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken Yeniden Refah Partisi Kars Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Metin Gözmen kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli?ş ve memleketi merak konusu oldu. Seçimlerin yaklaşması ile birlikte illerin belediye başkan adayları netleşmeye başladı.

Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli?

UĞUR ŞEN KİMDİR?

Uğur Şen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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