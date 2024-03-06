Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Uğur Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kaç yaşında ve nereli?

UĞUR ŞEN KİMDİR?

Uğur Şen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayıdır.