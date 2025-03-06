Cemre düşmesi nedir? Cemre, halk inanışına göre, yedişer gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen ve sıcaklık artışını simgeleyen bir doğa olayıdır. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Peki, Üçüncü cemre ne zaman düşecek? 2025'te üçüncü cemre hangi tarihte toprağa düşecek?

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre, halk inanışına göre, yedişer gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen ve sıcaklık artışını simgeleyen bir doğa olayıdır. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşer. 2025 yılında bu tarihler şu şekildedir:

İlk cemre: 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

İkinci cemre: 26-27 Şubat'ta suya düştü.

Üçüncü cemre: 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRELERİN ÖNEMİ NEDİR?

Cemreler, sadece meteorolojik bir olay değil, aynı zamanda kültürel bir simgedir. Baharın gelişini müjdeleyen cemreler, Nevruz ve Hıdırellez gibi geleneksel bayramların da habercisidir. Cemrelerin düşmesiyle birlikte, hava sıcaklıklarında belirgin bir artış gözlemlenir. İlk cemre ile hava ısınmaya başlar, ikinci cemre ile sular çözülür ve üçüncü cemre ile toprak ısınarak bitkilerin filizlenmesine olanak sağlar.