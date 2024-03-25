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Üçkağıtçı filmi oyuncuları kim? Üçkağıtçı filmi konusu, oyuncuları ve Üçkağıtçı özeti!

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İzleyenleri ekrana bağlayan Üçkağıtçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Üçkağıtçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Üçkağıtçı konusu nedir, Üçkağıtçı oyuncuları kimler ve Üçkağıtçı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÜÇKAĞITÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Köyde birden adı 'Ermiş'e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.

ÜÇKAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Ali Şen, Turgut Özatay, Reha Yurdakul, Nizam Ergüden

Tür: Komedi, Polisiye

Yapım Yılı: 1981

Vizyon Tarihi: 1 Ekim 1981 Perşembe

Senaryo: Natuk Baytan

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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