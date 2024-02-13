Üç Kız Kardeş yok mu, neden yok, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranların sevilerek izlenen dizisi Üç Kız Kardeş, 13 Şubat kanalın yayın akışında yer almadı. Peki, Üç Kız Kardeş yok mu, neden yok, Üç Kız Kardeş bitti mi? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyordu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümünün yayın akışında yer almadığını gören izleyiciler Üç Kız Kardeş yok mu, neden yok, Üç Kız Kardeş bitti mi? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak gibi konuları araştırdı.
KANAL D YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT 2024
06:45 Küçük Ağa TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI
11:00 Camdaki Kız TEKRAR
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Aşk ve Umut YENİ BÖLÜM
17:30 Arka Sokaklar TEKRAR
18:40 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Senden Önce YENİ
22:45 Senden Önce TEKRAR
01:30 Senden Önce TEKRAR
04:00 Gelinim Mutfakta TEKRAR
ÜÇ KIZ KARDEŞ YOK MU, NEDEN YOK, ÜÇ KIZ KARDEŞ BİTTİ Mİ?
Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Dizinin yeni bölümü 13 Şubat 2024 Salı akşamı Kanal D yayın akışında yer almıyor. Üç Kız Kardeş yayın saatinde yeni dizi 'Senden Önce' ekranlara gelecek.
Üç Kız Kardeş'in yayın günü değişti. Süreç Film imzalı dizi, bundan böyle cumartesi günleri izleyici karşısına çıkacak.
13 Şubat Salı akşamı ise Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce yayınlanacak.
ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Üç Kız Kardeş dizisi 17 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.