Haberler

Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor Haber Videosunu İzle
Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüler büyük tepki çekti. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Ne günlere kaldık", "Başımıza taş yağacak", "Allah akıl fikir versin", "İnsan olan kendine bunu nasıl reva görür" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • Sosyal medyada üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüler paylaşıldı.
  • Görüntüler birçok kullanıcı tarafından insan onuruna aykırı olarak değerlendirildi.
  • Paylaşımın altına 'Başımıza taş yağacak' gibi ifadeler içeren yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı anlar yer aldı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından insan onuruna aykırı olarak değerlendirildi.

"BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK"

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Ne günlere kaldık", "Başımıza taş yağacak", "Allah akıl fikir versin" ve "İnsan olan kendine bunu nasıl reva görür" gibi ifadeler dikkat çekti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Barcelona'da oynamıştı! Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek

Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek