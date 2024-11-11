Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? 2025 Üç ayların başlangıcı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan 'Üç Aylar'ın başlangıcı belirlendi. Bu dönem, ibadet ve dua için özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Üç Aylar, aynı zamanda Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri gibi önemli geceleri içeriyor ve bu gecelerde yapılan ibadetlerin fazlasıyla kabul edileceğine inanılıyor. Üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üç ayların başlangıcı ne zaman? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025 Üç ayların başlangıcı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 2025 yılı Üç Aylar'ın başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekildedir;

Recep Ayı: 1 Ocak 2025, Çarşamba günü başlayacaktır.

Şaban Ayı: 31 Ocak 2025, Cuma günü başlayacaktır.

Ramazan Ayı: 1 Mart 2025, Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart 2025, Pazar günü sona erecektir.

2025 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Recep Ayı: 1 Ocak 2025, Çarşamba günü başlayacaktır.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar, İslam toplumları için önemli bir manevi dönemdir. Bu dönem, Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili gibi önemli günleri içerir ve genellikle ibadetlerin artırılması, dua ve tövbe için bir fırsat olarak görülür. Üç aylar, Müslümanlar için ruhsal bir yenilenme dönemi olarak kabul edilir. Bu süre zarfında, insanlar ibadetlerine daha fazla önem verme, Kur'an okuma, dua etme ve hayır işleme fırsatı bulurlar.